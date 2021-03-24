Замглавы МИД России обсудил с властями Гвинеи-Бисау урегулирование конфликтов в Африке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в ходе рабочего визита в Гвинею-Бисау обсудил в среду с властями республики вопросы взаимодействия в сфере урегулирования конфликтов в Африке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили в министерстве, в ходе визита Богданов был принят, в частности, президентом страны Умару Сисоку Эмбало и министром обороны Санджи Фати, а также провел консультации с главой МИД республики Сузи Карлой Барбозой. "Особое внимание было уделено вопросам внешнеполитического взаимодействия между Москвой и Бисау по актуальной международной и африканской проблематике с упором на задачи скорейшего урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в Сахаро-Сахельском регионе, ЦАР, Мали и Ливии. Был подчеркнут неизменный настрой на конструктивное сотрудничество в рамках ООН и других международных форматов в борьбе с терроризмом, экстремизмом, пиратством, наркотрафиком и другими вызовами современности", - указали в МИД РФ.

В ходе состоявшихся бесед замглавы МИД РФ и представители Гвинеи-Бисау обсудили развитие отношений между странами в том числе в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Как отметили на Смоленской площади, Москва и Бисау подтвердили нацеленность на активизацию политического диалога, укрепление торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимовыгодного делового партнерства и реализации совместных проектов в сферах геологоразведки и разработки месторождений минерального сырья, сельского хозяйства, рыболовства и инфраструктуры.

"В практическом ключе рассмотрены процесс выполнения решений первого саммита Россия - Африка, прошедшего в октябре 2019 года в Сочи, а также некоторые организационные и содержательные аспекты подготовки очередной российско-африканской встречи на высшем уровне, запланированной на 2022 год в одной из стран Африки", - добавили в МИД РФ.