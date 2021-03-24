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Дипломат РФ заявил, что США использовали форум ОБСЕ для легитимизации дисбаланса в Европе

Как отметил руководитель делегации России в Вене Константин Гаврилов, проблематике "расширенного передового присутствия" НАТО США посвятили отдельное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. США использовали площадку ОБСЕ для своих целей по легитимизации дисбаланса в Европе в сфере безопасности. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на закрытии председательства США в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

"С сожалением констатируем, что председательство США не прислушалось к нашим призывам и использовало форум для легитимации сложившихся в Европе дисбалансов в сфере безопасности. Проблематике "расширенного передового присутствия" НАТО американские коллеги посвятили отдельное заседание ФСОБ. Однако его цель, которая якобы заключалась в том, чтобы "отреагировать на озабоченности России", достигнута не была", - сказал дипломат, его выступление опубликовано на сайте МИД РФ.

Как отметил Гаврилов, "выступления основных докладчиков и ряда государств-участников еще больше укоренили убежденность во враждебном характере военной политики и практики альянса". "Надеемся, что коллеги отдают себе отчет в том, что порождаемые сдерживанием тенденции контрпродуктивны и лишь ослабляют стабильность в Европе", - добавил он.

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