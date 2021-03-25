Лавров назвал Южную Корею важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Южную Корею важным и перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На переговорах с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном Лавров отметил, что отношения между РФ и Южной Кореей развиваются по восходящей, растут товарооборот, туристические обмены и контакты между людьми. Все это показывает, что "Республика Корея - важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"В рамках регулярных контактов между нашими президентами, главами правительств устанавливаются новые амбициозные цели развития наших отношений по всем азимутам. Рассчитываю, что сегодня мы рассмотрим и торгово-экономические дела, и гуманитарные контакты, а также обменяемся мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом, как вы и сказали, на ситуацию на Корейском полуострове", - сказал Лавров.

"Нет никаких сомнений, что, объединив усилия, мы сможем одержать победу над COVID-19", - добавил российский министр.

"Россия и Республика Корея здесь показывают очень позитивный пример, в том числе через налаживание процесса производства российской вакцины "Спутник V" в вашей стране", - заключил он.