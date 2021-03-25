МИД: Россия соразмерно реагировала на недружественные шаги Канады по итогам 2020 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия на принципах взаимности адекватно реагировала на недружественные действия Канады по итогам 2020 года. Об этом говорится в распространенном в четверг МИД обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году.

"В порядке взаимности адекватно реагировали на недружественные действия североамериканской страны. Одновременно призывали Оттаву к диалогу на основе уважения интересов друг друга, неполитизированному развитию двустороннего сотрудничества в Арктике, межрегиональных и экономических связей", - подчеркивается в документе.

Как указали в дипведомстве, отношения с Канадой на протяжении ушедшего года сохранялись на крайне низком уровне, несмотря на поощрение Москвой двусторонних деловых связей. "Несмотря на поощрение нами контактов между деловыми кругами двух стран, товарооборот уменьшился по сравнению с 2019 годом на 34,6% и составил $1,14 млрд", - отметили в МИД.

Ранее в среду правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В санкционный список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов. Им будет запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране будут заморожены.