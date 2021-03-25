ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в интернете

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Член Центризбиркома Антон Лопатин в ходе первого всероссийского электорального экспертного форума сообщил, что в комиссии создадут специальную рабочую группу, которая будет реагировать на жалобы о незаконной агитации в интернете.

Президент Владимир Путин 9 марта подписал закон, согласно которому ЦИК РФ, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон.

"Эта норма не для того, чтобы все начали выискивать, мониторить, писать и завалить тем самым Роскомнадзор", - сказал Лопатин. Он добавил, что в ЦИК "будет создана рабочая группа, которая будет как раз следить за этой нормой".

"Она точно не будет заниматься мониторингом, а будет реагировать на жалобы, которые будут в ЦИК поступать. Будет коллегиальным органом приниматься решение и лишь тогда отправляться запрос в Роскомнадзор, который будет принимать соответствующее решение", - отметил член ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете" в среду сообщала, что Центризбирком совместно с Роскомнадзором работают над соглашением о внесудебной блокировке незаконной агитации в интернете. По ее словам, оно может появиться в конце июня.

Закон о пресечении незаконной агитации в интернете регулирует механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления, в противном случае доступ к ресурсу будет ограничен.