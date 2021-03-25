Грушко заявил, что НАТО идет по пути конфронтации с Россией

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. НАТО продолжает идти по пути конфронтации с Россией, пытаясь обосновать так называемую угрозу с Востока для поиска своего предназначения в новых условиях безопасности. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Надо изучить итоги министерской встречи [НАТО], не делать скоропалительных выводов. Но очевидно, что НАТО идет по пути конфронтации с Россией. НАТО не может избавиться от того, чтобы найти свое предназначение в новых условиях безопасности без "угрозы с Востока", - сказал он.

По словам Грушко, в последние годы в блоке придумывают новые аргументы и причины, чтобы доказать общественному мнению западных стран, что дополнительные военные усилия на Востоке отвечают интересам безопасности альянса. "Поэтому мы не можем серьезно воспринимать те обвинения, которые бросаются с высших эшелонов натовской иерархии", - добавил дипломат.

Главы внешнеполитических ведомств 30 стран - участниц НАТО провели во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - госсекретаря Энтони Блинкена. Главными темами совещания стали обсуждение перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", дискуссии о проблеме вывода войск из Афганистана, а также к отношениям с Россией.

Мораторий на развертывание ракет

Замглавы МИД РФ также отметил, что предложения России к странам НАТО ввести встречный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе по примеру Москвы остаются без ответа.

По его словам, именно США - главный держатель акций в НАТО - вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, "тем самым разрушив один из ключевых элементов современной европейской безопасности". "НАТО игнорирует российские предложения о введении встречного моратория на размещение этого класса ракет", - отметил Грушко.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.

26 октября 2020 года Путин вновь обратился с этой инициативой к странам НАТО и подтвердил приверженность Москвы мораторию, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. Он также обозначил конкретные варианты деэскалации ситуации в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.