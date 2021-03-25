"Единая Россия" приостановила членство задержанного главы администрации Пензенского района

ПЕНЗА, 25 марта. /ТАСС/. Политсовет пензенского регионального отделения "Единой России" в четверг приостановил членство в партии главы администрации Пензенского района Сергея Козина, который задержан по делу о получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте реготделения.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы администрации Пензенского района Сергея Козина на заседании политсовета, в соответствии с Уставом "Единой России", было принято решение о приостановлении его членства в партии", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Козин получил от гендиректора одной из компаний через посредника 200 тысяч рублей за решение вопросов по перераспределению границ земельного участка на территории Пензенского района. В посредничестве подозревается глава администрации Алферьевского сельсовета. Оба фигуранта были задержаны после передачи денег.

Козин был назначен главой администрации Пензенского района в 2016 году. В период с 2010 по 2012 год он занимал должность главы администрации города Кузнецка, с 2012-го по 2013-й работал заместителем министра финансов Пензенской области.