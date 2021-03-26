В Якутске стартовали досрочные выборы мэра

ЯКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Первый из трех дней голосования на досрочных выборах мэра города начался в пятницу в Якутске. Открылись 118 основных и четыре временных избирательных участка, сообщили ТАСС в Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ЯГТИК).

"Сегодня в 08:00 (02:00 мск) в городе Якутск открылись 118 избирательных участков, также четыре участка по месту временного пребывания, которые находятся в социальных домах. Избиратели приступили к голосованию. Мы принимали заявки на голосование вне помещения, и с сегодняшнего дня участковые избирательные комиссии будут осуществлять выезд по домам избирателей, которые по состоянию здоровья, инвалидности не могут самостоятельно прибыть в помещение участковой избирательной комиссии", - сообщили в избиркоме.

Все комиссии оснащены необходимым технологическим оборудованием, необходимым количеством избирательных бюллетеней.

Голосование по выборам мэра будет проходить с 26 по 28 марта. В Якутске на данный момент насчитывается свыше 196,4 тыс. избирателей. В избирательные бюллетени включены шесть кандидатов - Евгений Григорьев от партии "Единая Россия", Иван Комаров от партии "Гражданская платформа", Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от партии "Справедливая Россия", Айал Прокопьев от партии "Родина" и Евгений Рябченко от ЛДПР.

В избиркоме отметили, что на всех участках выполняются требования Роспотребнадзора об обеспечении избирателей масками и перчатками, одноразовыми ручками. На входах везде расставлены санитайзеры, при голосовании вне помещения всем членам участковой избирательной комиссии розданы маски и перчатки. При посещении избирателей, заразившихся коронавирусом или находящихся на изоляции, избирательный бюллетень будут передавать бесконтактно, в индивидуальном пакете.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. И.о. мэра города утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого заместителя главы города.