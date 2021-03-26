Захарова назвала предвзятым подход комиссара по правам человека СЕ к ситуации в Чечне

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Подход комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович к ситуации в Чечне предвзят и не соответствует правозащитным стандартам. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Деятельность Миятович на посту комиссара Совета Европы по правам человека трудно даже с натяжкой считать удовлетворительной. Применяемые ею подходы полагаем предвзятыми, не соответствующими правозащитным стандартам. В первую очередь это касается полного отсутствия публичной реакции комиссара на жуткие проблемы в других странах", - сказала она, комментируя распространенное 18 марта заявление Миятович о правозащитной ситуации в Чечне.

Захарова добавила, что РФ ожидает от комиссара "скорейшего исправления обозначенных и далеких от объективности подходов".

Ранее в "Новой газете" был опубликован материал, в котором сообщалось о якобы внесудебных казнях и пытках в Чечне. После сотрудники полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на нападки СМИ в их адрес. Представители спецподразделения заявили, что против полка развернули "настоящую информационную войну, основным рупором которой является "Новая газета".