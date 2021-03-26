Лавров встретится с главой МИД Туркмении во время его визита в Россию 30 марта - 2 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем председателя правительства, главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым, который посетит с рабочим визитом РФ с 30 марта по 2 апреля. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 30 марта по 2 апреля заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала дипломат.

"Высокий гость примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, уделит внимание основным вопросам повестки дня российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой он является, - добавила Захарова. - Стороны планируют обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, актуальные сюжеты региональный и глобальной безопасности, а также взаимодействие в межгосударственных организациях".

По ее словам, также готов к подписанию главами внешнеполитических ведомств Меморандум о взаимопонимании между правительствами РФ и Туркмении по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Захарова подчеркнула, что российская сторона рассматривает предстоящий визит как важный компонент комплексных мер по углублению двустороннего стратегического партнерства в соответствии с договором между двумя странами о стратегическом партнерстве, который был подписан главами обеих стран по инициативе президента Туркмении.