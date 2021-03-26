Захарова: в Латвии должны выполнять рекомендации комитета ООН по ситуации с меньшинствами

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Рига должна прислушаться к рекомендациям Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам в вопросе соблюдения прав меньшинств. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настаиваем на том, чтобы власти Латвии прислушались к мнению международных контрольных механизмов в области прав человека, в том числе Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, и приняли надлежащие эффективные меры на законодательном и политическом уровне для выполнения своих международных обязательств в области прав человека", - сказала дипломат.

По ее словам, оценки экспертов ООН вызывают серьезную озабоченность. "Ими была констатирована нарастающая тенденция предвзятого отношения и дискриминации отдельных групп и лиц по признакам языка, религии, национального или этнического происхождения, а также отсутствия всеобъемлющей антидискриминационной политики и законодательства в целях обеспечения всех на равной основе экономических, социальных и культурных прав", - пояснила Захарова.

Она указала на то, что эксперты назвали действия латвийских властей в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, дискриминационными. "Ооновцы рекомендовали латвийским властям наращивать усилия по облегчению доступа к натурализации и принять меры по обеспечению недискриминационного доступа неграждан к экономическим, социальным и культурным правам", - добавила Захарова. Комитет также рекомендовал властям Латвии пересмотреть языковую политику.

"Россия продолжит активно отстаивать права своих соотечественников, где бы они ни находились", - заключила она.

Положение языковых меньшинств в Латвии

В настоящее время в Латвии проживает около 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году неграждане были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный парламент и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

Минобрнауки Латвии разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась в 2019 году, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.