Захарова: запрет Осло на сделку с "Трансмашхолдингом" продолжает политику сдерживания РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Решение норвежских властей заблокировать сделку по покупке "Трансмашхолдингом" завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines идет в русле политики сдерживания России, которая проводится в последние годы со стороны Осло. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Честно говоря, это обескураживающая новость, потому что она подавалась под предлогом защиты национальных интересов. Аргументы, которыми руководствовалась норвежская сторона при принятии этого решения, просто надуманы, это очевидно. <...> Отмена сделки с "Трансмашхолдингом" находится в русле проводимого Осло в последние годы в отношении нашей страны такого двухтрекового подхода с очевидным креном на сдерживание нашей страны", - указала Захарова.

Она подчеркнула, что регулирующие органы Норвегии не раз подтверждали, что продукция завода Bergen Engines и его разработки не подпадают под действие норвежских экспортных ограничений. Официальный представитель МИД РФ добавила, что это не единичный случай блокировки Осло коммерческих контрактов. "Норвежский бизнес в последние годы воздерживается от реализации новых проектов с российскими партнерами даже в не охваченных санкциями областях, опасаясь подобного неадекватного политического вмешательства в сугубо деловую кооперацию", - пояснила дипломат.

Захарова добавила, что результатами проводимой Норвегией политики в отношении РФ являются "провальные показатели двустороннего товарооборота" и полное отсутствие значимых проектов в торгово-экономическом сотрудничестве. "Мы призываем норвежскую сторону не становиться заложником политических фобий и следовать тем традициям добрососедства, которыми богата многовековая история отношений России и Норвегии. Самое главное, вернуться к истокам, к той ментальности, которая всегда лежала в основе западного мира, западной цивилизации: демократия, свобода, свобода конкуренции, примат закона, уважение партнера, самостоятельность, независимость, истинный суверенитет", - заключила она.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.

Компания Bergen Engines, основанная в 1946 году, поставила заказчикам более 7 000 двигателей, из которых 5 000 в данный момент находятся в эксплуатации.