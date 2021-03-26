МИД РФ призвал Нидерланды привлечь к ответственности виновных в гибели афганских граждан

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия призывает Нидерланды привлечь к ответственности виновных в гибели мирного населения Афганистана после бомбардировки вооруженными силами страны провинции Урузган в 2007 году. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем преступления против мирных афганских граждан, призываем Нидерланды самим провести объективное, всестороннее расследование указанного инцидента, привлечь виновных к ответственности, - указала она, комментируя недавнее решение жителей афганской провинции Урузган подать иск в Международный уголовный суд (МУС) в связи с авиаударами, совершенными вооруженными силами Нидерландов летом 2007 года, в результате которых погибло 250 мирных жителей. - Мы призываем все вовлеченные стороны, в том числе силы международной коалиции, принимать исчерпывающие меры по предотвращению гибели гражданского населения Афганистана. Мы убеждены, что это препятствовало бы росту радикальных настроений в афганском обществе".

Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно заявляла о большом количестве жертв среди мирного населения Афганистана вследствие авиаударов войск международной коалиции, однако какая-либо реакция со стороны западных стран отсутствовала. "Мы ни разу не слышали о том, чтобы виновники гибели мирных жителей понесли заслуженное наказание", - подчеркнула она.

Военный контингент Нидерландов присутствовал в Афганистане в составе Международных сил содействия безопасности под руководством НАТО.