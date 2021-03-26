Россия поприветствовала решение о выводе эритрейских военных из Эфиопии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва приветствует договоренность премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с президентом Эритреи Исайясом Афеворки о выводе эритрейских военных из эфиопского штата Тыграй, где ранее проходила операция против мятежников. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В Москве с удовлетворением узнали о решении, принятом по итогам переговоров 26 марта премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопии Абия Ахмеда и президента Эритреи Исайяса Афеворки, о выводе с территории Эфиопии ограниченного эритрейского военного контингента, который принимал участие в проводившейся эфиопским правительством операции по восстановлению конституционной законности в регионе Тыграй. Исходим из того, что реализация этой важной договоренности будет способствовать укреплению мира и стабильности на Африканском Роге", - отметила дипломат.

Она добавила, что российская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией в Тыграе и рассчитывает "на ее скорейшую нормализацию и возвращение в рамки конституционного поля".

Военная операция в эфиопском штате началась 4 ноября, после того как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата.