МИД РФ: блокировка Суэцкого канала подчеркнула важность развития Севморпути

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Блокировка Суэцкого канала обозначила необходимость работы по развитию Северного морского пути (СМП), его востребованность будет расти. Об этом заявил в пятницу ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

"В этой связи очевидно необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего, Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале. Соответственно, востребованность СМП будет расти как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Альтернативы этому нет", - отметил он.

Утром 23 марта в условиях песчаной бури следовавший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, его развернуло, в результате чего он носом уперся в один берег, кормой - в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м полностью заблокировало судоходство по каналу.