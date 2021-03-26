МИД РФ: активность США и НАТО в Закавказье не способствует стабильности в регионе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Военно-политическая активность США и НАТО в Закавказье является одним из факторов, обусловливающих необходимость заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом, с другой. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Российская, абхазская и югоосетинская стороны призвали сконцентрировать усилия на решении главной задачи Женевских дискуссий - обеспечения прочной и надежной безопасности на Южном Кавказе. Россия и ее союзники исходят из того, что достижение этой стратегической цели невозможно без заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом, с другой", - отметили в министерстве.

"Именно эта практическая мера стала бы весомым вкладом в создание стабильной и безопасной обстановки в приграничье и в регионе в целом. Императивность такого документа продиктована в том числе возросшей военно-политической активностью США и НАТО в Закавказье, включая планы форсированной интеграции Грузии в Организацию Североатлантического договора", - подчеркнули в МИД.

25-26 марта в Женеве прошел 52-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Общие позиции

Участники консультаций в очередной раз выразили общее понимание востребованности женевского формата, остающегося уникальной переговорной площадкой, обеспечивающей регулярный прямой диалог в "треугольнике" Сухум - Тбилиси - Цхинвал, добавили в МИД РФ.

По оценке участников дискуссий, ситуация в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье в целом остается контролируемой. "Дальнейшему снижению напряженности, по мнению Москвы, Сухума и Цхинвала, могло бы содействовать скорейшее начало процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. Реализация этой задачи придала бы ощутимый импульс работе Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнете и Гале", - указали в министерстве.

Как отмечается в сообщении, делегации России, Абхазии и Южной Осетии заострили внимание на контрпродуктивности продолжающейся антироссийской риторики Тбилиси, попыток изоляции Сухума и Цхинвала.

"Избранная грузинской стороной линия не только препятствует формированию конструктивной атмосферы на переговорах в женевском формате, но и блокирует его деятельность на отдельных направлениях, в первую очередь полноценное функционирование гуманитарной группы. Речь, в частности, идет о ежегодно вносимой Грузией на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН политизированной резолюции по временно перемещенным лицам и беженцам в условиях, когда представители Абхазии и Южной Осетии по-прежнему лишены права представить в Нью-Йорке свою точку зрения по данной проблематике", - информировали в МИД РФ.

Стороны также достигли договоренности о проведении следующего раунда Женевских дискуссий в конце июня 2021 года.