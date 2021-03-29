Евгений Григорьев побеждает на выборах мэра Якутска

ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Кандидат от партии "Единая Россия", исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, по предварительным данным избиркома, побеждает на досрочных выборах главы города. Обработано 96,72% протоколов.

"Предварительные данные об итогах голосования на 02:00 (20:00 мск 28 марта): приняло участие 41,44% [избирателей], обработано протоколов 96,72%", - сообщается в понедельник на сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ЯГТИК).

По предварительным данным избиркома, у Григорьева 44,09% голосов. В избирательные бюллетени были включены шесть кандидатов: Евгений Григорьев от партии "Единая Россия", Иван Комаров от партии "Гражданская платформа", Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от партии "Справедливая Россия", Айал Прокопьев от партии "Родина" и Евгений Рябченко от ЛДПР.

Евгений Григорьев в январе был утвержден исполняющим обязанности мэра Якутска после принятия городской думой отставки мэра Сарданы Авксентьевой. Ранее он занимал должность первого заместителя главы города. Является победителем конкурса "Лидеры России" 2019 года.

Накануне Григорьева в социальных сетях поздравил глава Якутии Айсен Николаев. "Думаю, что Евгений отлично справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо нашего любимого города", - написал Николаев в своем аккаунте "ВКонтакте". Как отметила экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева в своем "Инстаграме", Григорьев "оправдает доверие горожан".

Голосование на досрочных выборах мэра Якутска завершилось в воскресенье, закрылись все 122 избирательных участка, из них четыре - участки по месту временного пребывания. В Якутске насчитывается свыше 199 тыс. избирателей. 11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку.