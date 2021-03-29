Главы МИД России и Панамы обменялись поздравлениями в честь 30-летия дипотношений

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник обменялся поздравительными посланиями с главой МИД Панамы Эрикой Муйнес по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В своем обращении Лавров отметил пройденный Россией и Панамой путь становления дружественных и равноправных отношений, продуктивного и обоюдовыгодного взаимодействия в различных форматах, - отметили в МИД РФ. - Подчеркнул близость подходов наших стран к построению многополярного, демократического и безопасного миропорядка".

Министр выразил убежденность, что совместными усилиями России и Панаме удастся продвинуться к дальнейшему раскрытию потенциала двусторонних связей в различных областях.

Как указали в дипведомстве, глава панамского МИД в свою очередь "подтвердила приверженность динамичному и скоординированному сотрудничеству с целью дальнейшего развития отношений между двумя странами на основе взаимопонимания и солидарности, уважения принципов международного права".