Турчак уверен, что победивший на выборах главы Якутска Григорьев оправдает доверие жителей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Одержавший победу на выборах мэра Якутска Евгений Григорьев будет слышать голос каждого жителя, он оправдает доверие граждан делом. Такое мнение высказал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Важно, что ряды руководителей пополняют наши молодые и перспективные коллеги. Новая ответственная должность - это новые задачи и вызовы. Уверен, что глава города будет слышать голос каждого жителя и оправдает их доверие делом", - заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

Он подчеркнул, что кандидат от партии успел заслужить доверие жителей еще на посту заместителя главы города. "Итог этой работы - это убедительный результат, полученный в честной, конкурентной борьбе. Жители Дальнего Востока всегда отличались своей принципиальностью и умением отстаивать свои интересы, тем ценнее для нас победа", - отметил секретарь генсовета партии.

Исполняющий обязанности главы города, член регионального политсовета "Единой России" Евгений Григорьев получил на досрочных выборах главы Якутска 44,27% голосов. Явка, согласно данным Якутской городской территориальной избирательной комиссии, составила 41,73%.

Григорьев в январе был утвержден исполняющим обязанности мэра Якутска после принятия городской думой отставки мэра Сарданы Авксентьевой. Ранее он занимал должность первого заместителя главы города. Является победителем конкурса "Лидеры России" 2019 года.

Голосование на досрочных выборах мэра Якутска длилось с 26 по 28 марта. В воскресенье закрылись все 122 избирательных участка, четыре из них - участки по месту временного пребывания.