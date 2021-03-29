Наталью Бударину избрали секретарем ЦИК

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Экс-сотрудник Администрации президента РФ Наталья Бударина избрана секретарем Центризбиркома России. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

"По итогам голосования Бударина Наталья Алексеевна набрала 14 голосов за и ноль против", - сказал он, добавив, что один бюллетень был признан недействительным.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова выдвинула кандидатуру Будариной на пост секретаря комиссии. Члены ЦИК Антон Лопатин, Павел Андреев и Андрей Шутов поддержали кандидатуру Будариной на должность секретаря комиссии. Альтернативных кандидатов на этот пост выдвинуто не было.