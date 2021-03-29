Памфилова в ближайшее время планирует встречу с лидерами партий

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник сообщила, что в ближайшее время планирует провести встречу с лидерами политических партий.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров партий, которые пришли сегодня. И прошу не обижаться, что кому-то не удалось выступить сегодня. Но я обещаю, что одна из главных встреч, которые будут в ближайшее время, это встреча с партиями. И мы сможем обсудить все те проблемы, которые вас интересуют", - сказала Памфилова, обращаясь к представителям партий.

Ранее на первом заседании нового состава ЦИК Памфилова была избрана председателем комиссии. Ее заместителем стал Николай Булаев, а секретарем комиссии - Наталья Бударина. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.