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ЦИК намерен в апреле-мае обсудить с БДИПЧ ОБСЕ наблюдение на выборах в Госдуму

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, предстоящая избирательная кампания в Госдуму будет "очень сложной по разным основаниям"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ намерен в апреле-мае обсудить с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ вопрос об организации наблюдения на выборах в Госдуму. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее прогнозам, предстоящая избирательная кампания в Госдуму будет "очень сложной по разным основаниям". В частности, полагает председатель Центризбиркома, "далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы объективно отразить ситуацию [на выборах в РФ]". "Но мы открыты, мы всех будем приглашать", - заверила она.

Так, Памфилова анонсировала обсуждение вопросов организации наблюдения с БДИПЧ ОБСЕ. "В конце апреля - мае предполагается приезд представителя БДИПЧ ОБСЕ, чтобы мы обсудили, каким образом в соответствии с нашими международными договоренностям можно было организовать международное наблюдение", - сообщила она.

"Какие-то коррективы пандемия будет вносить, но в любом случае для нас это не повод, чтобы закрыться, мы открыты", - подчеркнула Памфилова.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. По закону, на них могут быть приглашены международные наблюдатели, ЦИК РФ является одним из субъектов, имеющих право приглашать мониторинговые миссии.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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