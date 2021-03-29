ЦИК намерен в апреле-мае обсудить с БДИПЧ ОБСЕ наблюдение на выборах в Госдуму

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ намерен в апреле-мае обсудить с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ вопрос об организации наблюдения на выборах в Госдуму. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее прогнозам, предстоящая избирательная кампания в Госдуму будет "очень сложной по разным основаниям". В частности, полагает председатель Центризбиркома, "далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы объективно отразить ситуацию [на выборах в РФ]". "Но мы открыты, мы всех будем приглашать", - заверила она.

Так, Памфилова анонсировала обсуждение вопросов организации наблюдения с БДИПЧ ОБСЕ. "В конце апреля - мае предполагается приезд представителя БДИПЧ ОБСЕ, чтобы мы обсудили, каким образом в соответствии с нашими международными договоренностям можно было организовать международное наблюдение", - сообщила она.

"Какие-то коррективы пандемия будет вносить, но в любом случае для нас это не повод, чтобы закрыться, мы открыты", - подчеркнула Памфилова.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. По закону, на них могут быть приглашены международные наблюдатели, ЦИК РФ является одним из субъектов, имеющих право приглашать мониторинговые миссии.