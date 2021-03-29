Лавров заявил президенту ЦАР о готовности РФ содействовать стабилизации ситуации в стране

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадера выразил готовность продолжать содействовать стабилизации обстановки в стране, в том числе в качестве постоянного члена Совбеза ООН. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД России.

"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН развивать военно-техническое сотрудничество, продолжать укреплять внешнеполитическую координацию по актуальным международным и африканским проблемам", - отмечается в сообщении.

Как указали на Смоленской площади, во время беседы стороны обменялись мнениями по развитию двусторонних связей, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, эффективного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. "Отмечен потенциал для активизации взаимовыгодного партнерства путем реализации перспективных совместных проектов в сфере освоения запасов минерального сырья, энергетики, агропроизводства, а также через поощрение прямых контактов деловых кругов, в том числе по линии объединений предпринимателей и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки", - добавили в министерстве.

Как сообщили в МИД, Лавров также поздравил президента ЦАР с переизбранием и предстоящим вступлением в должность, пожелав "дальнейших успехов в выполнении возложенных на него ответственных задач в деле национального развития и укрепления безопасности".

Разговор состоялся по инициативе российской стороны в преддверии запланированной на 30 марта церемонии инаугурации президента ЦАР.

Сформированная 18 декабря 2020 года в ЦАР антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране в срок президентских и парламентских выборов и начала боевые действия, стремясь окружить столицу страны Банги. Однако правительственные силы при поддержке международных союзников ЦАР остановили продвижение отрядов повстанцев и не позволили им приблизиться к Банги. В результате состоявшихся 27 декабря выборов победил Туадера, переизбиравшись на второй срок. Президент незамедлительно призвал к национальному примирению, однако повстанцы в конце января объявили о начале нового наступления на Банги.