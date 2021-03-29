Путин 30 марта обсудит вопросы реализации политики в сфере межнациональных отношений

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 марта, проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Речь, в частности, пойдет о таких направлениях работы, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах", - говорится в сообщении.

На заседании, которое пройдет в режиме видеоконференции, будут рассмотрены и другие актуальные вопросы в области реализации государственной национальной политики в РФ, отметили в пресс-службе.