Россия и Великобритания на встрече Совбеза ООН поспорили о роли "Белых касок" в Сирии

ООН, 29 марта. /ТАСС/. Британское правительство разбазаривает средства налогоплательщиков, поддерживая псевдогуманитарщиков из организации "Белые каски", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В ходе проходящей виртуальной встречи Совета Безопасности ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин указал, что попытки "обелить" боевиков в Сирии, выдавая их за вооруженную оппозицию при помощи псевдогуманитарщиков из "Белых касок", недопустимы и заслуживают осуждения".

В свою очередь, постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступила в защиту "Белых касок". "Любое предположение, связывающее "Белые каски" с террористами, безосновательно", - сказала она. По словам дипломата, эта организация "спасла более 150 тыс. жизней". "Все гуманитарные работники нуждаются в поддержке Совета Безопасности", - добавила она.

"Упорство, с которым наши западные и британские партнеры защищают псевдогуманитарщиков из "Белых касок", заслуживает лучшего применения", - парировал в ответном слове Полянский.

"Понимаем ваше стремление оправдаться перед британскими налогоплательщиками за разбазаривание средств, предназначенных на поддержку якобы сирийской оппозиции, - продолжил он. - Очень вам сочувствую. Дело это крайне непростое, особенно в свете все больших вопросов, возникающих в связи с деятельностью куратора "Белых касок" из британских спецслужб господина Джеймса Ле Мезюрье и его загадочной смерти".

"Однако не стоит решать все эти публичные внутренние задачи за счет заседания Совета Безопасности, - заключил Полянский. - Чести британской дипломатии подобные уловки отнюдь не делают".