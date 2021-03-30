Участники конференции клуба "Валдай" обсудят роль РФ в новом возрождении Ближнего Востока

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Десятая Ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", организованная совместно с Институтом востоковедения РАН, пройдет в Москве 30-31 марта. Тема заседания в этом году - "Ближний Восток: в поисках утраченного возрождения".

Как следует из названия, тон дискуссиям должны задать вопросы возрождения Ближневосточного региона. В этом контексте, как сообщили в клубе "Валдай", будут рассмотрены такие вопросы, как изменение роли внешних игроков в регионе, трансформации политических систем и сообществ в ближневосточных государствах и идеологическое возрождение. В фокусе дискуссий окажется растущая роль России на Ближнем Востоке. Так, Москва продолжает активно участвовать в восстановлении Сирии после затяжного военного кризиса в республике, выступает активным посредником между сторонами ливийского конфликта и в арабо-израильском урегулировании.

Организаторы обратили внимание на то, что проведение конференции совпадает с десятилетием начала "арабской весны" - череды протестов в странах арабского мира, которая началась еще в декабре 2010 года в Тунисе, затем охватила многие страны региона, привела к свержению правителей в Тунисе, Египте, Йемене и Ливии и дала начало до сих пор не завершившемуся вооруженному конфликту в Сирии. При этом, информировали в "Валдае", внимание участников не будет сосредоточено исключительно на этом периоде.

Как свидетельствует программа мероприятия, запланировано обсуждение изменений в отношениях США со странами региона после того, как новым американским президентом стал Джо Байден. В первую очередь участники сосредоточатся на обсуждении путей взаимодействия Вашингтона с ключевым союзником в регионе - Эр-Риядом. После прихода новой администрации в Белый дом было объявлено, что США больше не будут поддерживать операцию саудовцев в Йемене, а также прекратят поставлять Саудовской Аравии наступательные виды вооружений. Помимо этого, Вашингтон оказывает давление на Эр-Рияд по линии правочеловеческой проблематики: в опубликованном в начале марта докладе американской разведки утверждается, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд якобы непосредственно причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Таким образом, по мнению ливанского аналитика Нидаля Саби, высказанному в разговоре с корр. ТАСС, американцы вмешиваются во внутренние дела королевства и пытаются воспрепятствовать восхождению наследного принца на трон.

Традиционной темой дискуссий станет обсуждение многолетнего арабо-израильского конфликта, в котором в 2020 году произошли серьезные подвижки. При том, что в отношениях непосредственно Палестины с Израилем серьезного прогресса не видно, наблюдается активизация взаимодействия еврейского государства с арабскими странами Персидского залива. В сентябре в Вашингтоне были заключены соглашения о восстановлении дипломатических отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Однако, несмотря на это, запланированный визит главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в ОАЭ переносился уже четыре раза - трижды из-за ковидных ограничений, а 11 марта премьер заявил, что его полет в Арабские Эмираты отменен в связи с трудностями при координации перелетов с Иорданией.

Также сообщается, что на конференции будет обсуждаться рост напряженности во взаимодействии Франции и Турции, которые являются членами Североатлантического альянса.

Гости и формат проведения

Главным гостем конференции станет министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выступит на заседании в среду. Как сообщила на прошлой неделе на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, глава российского внешнеполитического ведомства в своем выступлении сделает акцент на ситуации в Сирии и Ливии, а также на арабо-израильском урегулировании. Из российских официальных лиц в числе приглашенных, по данным "Валдая", также числится глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В заседании также примут участие около 50 аналитиков и экспертов из 19 стран мира. С российской стороны будут присутствовать, в частности, председатель совета Фонда "Валдая" Андрей Быстрицкий, научный директор клуба Федор Лукьянов, а также научный директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Заседание впервые пройдет на новой площадке клуба на Цветном бульваре, которая позволяет проводить соответствующие конференции. Кроме того, это будет первый раз, когда сессии заседания будут проводиться в открытом формате как для СМИ, так и для всех желающих, которые смогут посмотреть трансляции дискуссий в интернете. Сами дискуссии из-за эпидемических ограничений и широкого круга участников, как российских, так и иностранцев, пройдут в смешанном режиме - офлайн и онлайн.

Ближний Восток в фокусе внимания РФ

Ближний Восток в 2021 году прочно утвердился в качестве одного из приоритетных направлений российской дипломатии. Первым зарубежным гостем, которого Лавров принял в Москве в этом году стал министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. В марте глава МИД РФ сам отправился в рабочее турне сразу по трем странам Аравийского полуострова, посетив Доху, Абу-Даби и Эр-Рияд. Как заявили в МИД РФ по итогам визита, эта поездка прошла более чем продуктивно. Вероятно, подробнее о результатах переговоров со своими арабскими коллегами Лавров сможет рассказать, выступая перед аудиторией клуба.

Как ожидается, одной из центральных тем, которую министр затронет в своем выступлении, будет урегулирование сирийского конфликта. В этой связи ярким внешнеполитическим событием стало проведение чуть более месяца назад в Сочи международной встречи по Сирии в астанинском формате. Россия подтвердила готовность всеми силами и дальше способствовать продвижению мирного процесса в арабской республике, а также предоставлять площадку заинтересованным сторонам для переговоров.

Москва не раз подчеркивала, что добиться долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке невозможно без преодоления конфликта между Палестиной и Израилем. Эту тему глава МИД РФ обсуждал на недавней встрече с израильским министром иностранных дел Габи Ашкенази в Москве. А выступая на открытых дебатах СБ ООН 26 января, Лавров предложил провести весной или летом этого года министерскую встречу с участием "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС), Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора арабской мирной инициативы. Перспективы этой встречи, как и в целом прогресса в арабо-израильском урегулировании, также не уйдут от внимания участников предстоящей конференции.

Россия занимает активную позицию в попытках разрешить множество неутихающих конфликтов на Ближнем Востоке. Пути преодоления одного из таких кризисов наметились в Ливии, где весной было сформировано Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абделя Хамида Дбейбы. Участники дискуссии клуба "Валдай", весьма вероятно, воспользуются возможностью задать Лаврову вопросы и по этой серьезной теме.