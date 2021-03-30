Чижов заявил, что ЕС не заинтересован в восстановлении Сирии, пока у власти Асад

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что в Евросоюзе не идет речи про постконфликтное восстановление Сирии, пока у власти в стране находится президент Башар Асад. Об этом он заявил в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Как видно, про создание условий для возвращения в страну беженцев речь даже не идет, как, собственно, и про постконфликтное восстановление страны. По словам того же главы евродипломатии, направление средств ЕС на эти цели станет возможным только тогда, когда созреют подходящие условия. В понимании же Брюсселя это означает прежде всего отстранение от власти Башара Асада", - отметил изданию Чижов.

Постпред РФ подчеркнул, что Евросоюз продолжает вводить санкции против руководства страны, вместо того, чтобы пригласить на конференцию по Сирии законных представителей сирийских властей. "Есовцы отнюдь не имеют в виду способствовать восстановлению САР и возвращению в страну беженцев, а преследуют совсем иные цели", - добавил Чижов, говоря о проходящей конференции международных доноров помощи Сирии.

Конференции международных доноров помощи Сирии проводятся Евросоюзом ежегодно. В 2020 году такая конференция позволила собрать порядка €7 млрд. Эти деньги обычно направляются на поддержку сирийских территорий, не подконтрольных правительству в Дамаске, а также сопредельным государствам, включая Турцию, которые разместили у себя сирийских беженцев. При этом Евросоюз отказывается отвечать на российские инициативы по запуску международного процесса репатриации беженцев в Сирию, на большей части территории которой война уже завершена. Брюссель утверждает, что время для возвращения беженцев "еще не пришло", поскольку "для этого нет необходимых условий". В 2021 году конференция проходит 29-30 марта в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, в ней принимают участие свыше 75 делегаций, представляющие 50 стран.

О санкциях ЕС

15 января Евросоюз добавил главу МИД Сирии Фейсала Микдада в список физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние ограничительные меры ЕС. В заявлении Совета ЕС отмечается, что Микдад как член сирийского правительства "несет ответственность за репрессии властей против гражданского населения".

В санкционный список ЕС включено все руководство Сирии, в том числе президент Башар Асад и члены его семьи. Всем им запрещен въезд на территорию сообщества. Ранее Евросоюз добавил в санкционный список восемь новых министров, вошедших в правительство Сирии во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, которое было сформировано 30 августа.