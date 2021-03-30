Песков: идея саммита "пятерки" СБ ООН вряд ли стоит на повестке дня

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Идея проведения саммита лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) в настоящее время не стоит на повестке дня, но Москва готова будет к ней вернуться в любой момент. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

По его словам, "сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня". "У меня нет сомнений, что президент [РФ Владимир] Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема", - сказал представитель Кремля.

Инициативу проведения встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года.