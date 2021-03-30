Песков заявил, что международные контакты Путина начнут возобновляться

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Международные контакты президента России Владимира Путина, сделавшего прививку от коронавируса, вскоре станут более активными, хотя во многом остаются зависимы от эпидемической ситуации. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в опубликованном во вторник интервью "Аргументы и факты", у главы государства уже намечено несколько поездок по стране.

"Пока намечены несколько региональных поездок, - сказал представитель Кремля. - Я думаю, после того как президент завершит прививочный цикл, он начнет весьма и весьма активно передвигаться по стране".

"Что касается зарубежных визитов, то у него очень много действующих приглашений, поэтому, я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты, - добавил Песков. - Однако точных планов нет, потому что сейчас любое приглашение делается с оговоркой: если позволит эпидемиологическая ситуация".

Отвечая на вопрос о том, когда будет отменено правило о двухнедельном карантине перед встречей с Путиным, Песков указал на связь этого условия с завершением прививочного цикла и появлением антител. "Кто-то говорит, что это 42 дня, кто-то - что 45 дней, - заметил он. - Главное, чтобы появился иммунитет, который позволит спокойно работать".

По словам Пескова, карантин не является обязательным условием для собеседников Путина и сейчас. "Есть вариант встреч вообще без карантина, когда люди общаются с ним лично, но на расстоянии, - пояснил пресс-секретарь. - Есть вариант полностью пройти все необходимые тесты, пройти соответствующий карантин, чтобы общаться с президентом без ограничений". "Главное, что эти варианты де-факто никак не ограничивают президента в объеме его контактов", - подчеркнул представитель Кремля.