Избирком Якутска признал победу Григорьева на выборах мэра города

ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Одержавший победу на досрочных выборах мэра Якутска Евгений Григорьев признан избранным главой города, сообщается во вторник на сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ЯГТИК).

"Признать избранным главой городского округа "Город Якутск" Григорьева Евгения Николаевича, набравшего большинство голосов избирателей, принявших участие в выборах, а именно 37 083", - говорится в опубликованном на сайте решении о результатах досрочных выборов.

В документе отмечается, что досрочные выборы главы города признаны состоявшимися и действительными.

По данным ЯГТИК, за три дня голосования на действия участковых избирательных комиссий поступило около 58 жалоб, из них семь - признаны обоснованными. "Замечания, на которые указывали наблюдатели, были немедленно устранены. Нарушений, повлекших за собой невозможность выявить волеизъявление избирателей, нет. Те жалобы, которые подали в адрес работы комиссий, - это рабочие моменты, технические погрешности, а не ошибки или нарушения избирательного законодательства", - добавили в избиркоме.

Член регионального политсовета "Единой России" Григорьев получил на досрочных выборах главы Якутска 44,27% голосов. Явка, согласно данным Якутской городской территориальной избирательной комиссии, составила 41,72% (83 762 избирателя). Григорьев в январе был утвержден исполняющим обязанности мэра Якутска после принятия городской думой отставки мэра Сарданы Авксентьевой. Ранее он занимал должность первого заместителя главы города. Является победителем конкурса "Лидеры России" 2019 года.

Голосование на досрочных выборах мэра Якутска длилось с 26 по 28 марта. В воскресенье закрылись все 122 избирательных участка, четыре из них - участки по месту временного пребывания. 11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку.