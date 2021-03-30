Россия будет готовить кинологов для афганского центра антинаркотической полиции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Подготовка кинологов для центра антинаркотической полиции, заложенного в Афганистане осенью 2020 года, будет вестись в России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" по Афганистану.

Лавров напомнил, что Россия на протяжении многих лет оказывает содействие партнерам из Афганистана в экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. "В рамках совместного проекта России, Японии и Управления ООН по наркотикам и преступности в сентябре 2020 года в Кабуле состоялась церемония начала строительства кинологического центра антинаркотической полиции МВД Афганистана, - сказал министр, текст выступления которого размещен во вторник на сайте дипведомства. - Особо отмечу, что подготовка афганских кинологов для центра будет осуществляться в нашей стране".

Значимой составляющей двустороннего сотрудничества остается подготовка национальных кадров, указал он. "В прошлом году только по гражданским специальностям приняли более 500 студентов из Афганистана. Продолжаем готовить специалистов и для вооруженных сил, правоохранительных органов и антинаркотической полиции Афганистана", - отметил глава российского МИД.