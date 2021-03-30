Лавров: встреча в Москве по Афганистану придала импульс межафганским переговорам в Дохе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Встреча в Москве расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане (Россия, Китай, США, Пакистан) и переговоры между делегациями сторон конфликта в республике придали импульс межафганским переговорам в Дохе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" по Афганистану.

Министр обратил внимание на то, что Россия совместно с региональными и международными партнерами активно ведет работу для урегулирования в Афганистане. Он напомнил, что 18 марта в Москве прошел очередной раунд консультаций в рамках расширенной "тройки" с участием России, Китая, США и Пакистана, а также представителей властей Афганистана, афганских политических деятелей, представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) и почетных гостей из Катара и Турции.

"Исходим из того, что состоявшаяся между афганскими делегациями дискуссия придала дополнительный импульс переговорному процессу в Дохе", - сказал Лавров, текст выступления которого размещен на сайте МИД РФ.

Всплеск боевой активности

По словам Лаврова, военно-политическая обстановка в Афганистане остается тревожной, не исключен сезонный всплеск боевой активности.

"Афганистан проходит через непростой этап своего развития. Военно-политическая обстановка в этой стране остается по-прежнему весьма тревожной. Регулярно происходят теракты, не исключен сезонный всплеск боевой активности", - сказал министр.

"В этой связи представляется необходимым предпринять максимум усилий для снижения уровня насилия", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, на этом направлении удалось добиться определенных результатов. В частности, продолжил он, важными вехами на пути завершения вооруженного конфликта РФ считает прекращение боевых действий между США и движением талибов, а также запуск прямых межафганских контактов в Дохе в 2020 году. "Твердо убеждены: опираясь на достигнутые успехи, необходимо двигаться дальше в сторону скорейшего нахождения развязок по вопросам национального примирения и формирования широкопредставительных органов власти", - добавил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия неизменно выступает за становление Афганистана в качестве независимого и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркотиков. "Искренне желаем скорейшего достижения устойчивого мира на афганской земле и открытия новой страницы в истории страны", - заключил он.

Помощь в борьбе с пандемией

Лавров отметил, что Россия намерена продолжить поставлять гуманитарную помощь Афганистану в условиях пандемии.

"В 2020 году регион, мир в целом столкнулись с новым опасным вызовом - пандемией коронавирусной инфекции. В этих условиях Россия оказала Афганистану адресную гуманитарную помощь. В июне и ноябре прошлого года были доставлены и безвозмездно переданы средства индивидуальной защиты и медицинские изделия. В ноябре-декабре 2020 года направлено более 300 тонн продовольствия. Мы будем продолжать эту помощь", - отметил министр.

"Сердце Азии - Стамбульский процесс" - региональная афгано-турецкая инициатива, запущенная в 2011 году. Этот формат представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по содействию стабильности, установлению мира и процветания как в Афганистане, так и во всем регионе. Участниками процесса также являются Россия, Азербайджан, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения. В этом году в организации председательствует Душанбе.