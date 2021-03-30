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Песков заявил, что Киев не выполнил условия минского комплекса мер

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что минские соглашения до сих пор являются единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Украинская сторона не выполняет минские соглашения и решения парижского саммита "нормандской четверки", вопрос о причинах следует адресовать властям в Киеве. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины, а также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. <…> Не нужно ничего усложнять, нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое - большая часть договоренностей выполнена не была. Почему украинская сторона не выполняет эти договоренности - это вопрос, который нужно адресовать украинской стороне", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что минский комплекс мер "до сих пор является единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", он зафиксировал четкую последовательность действий для преодоления конфликта. "Важен и набор мер, их содержательная сторона, суть предпринимаемых действий и их последовательность", - подытожил Песков.

В феврале 2015 года в столице Белоруссии был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Чаще его называют "Минские соглашения" или "Минск-2" в отличие от минского протокола и минского меморандума, подписанных в сентябре 2014 года. Соглашение "Минск-2" было призвано способствовать прекращению боевых действий между Украиной и непризнанными республиками, созданными на территории Донецкой и Луганской областей, и заложить основы для мирного политического урегулирования конфликта.

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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