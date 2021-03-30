Захарова: переписывание истории стало предметом информационных спецопераций на Западе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Историческое знание и общественное мнение стали предметами информационных спецопераций с участием лидеров западных стран. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Информационная политика России и защита исторической правды".

По ее словам, еще не так давно переписывание истории считалось чем-то маргинальным, в этом не участвовали первые лица государств, однако сейчас все поменялось. "Наши зарубежные партнеры уже давно взяли за правило делать вид, что разгром нацизма произошел якобы без участия Советского Союза, - сказала Захарова. - Мы видим, как историческое знание, а за ним и общественное мнение становятся предметом настоящих информационных спецопераций с участием глав государств, министров иностранных дел".

Как отметила дипломат, единственное, что останавливало тех, кто переписывает историю, это живые свидетели войны. "Нас ждут страшные в этом смысле времена. Суть и причина этого одна - смена поколений. Они ждали, единственное, что их останавливало, это наличие свидетелей, которые могли встать и сказать, что это неправда", - указала официальный представитель МИД РФ.

Искажение событий Второй мировой войны

По словам Захаровой, Запад в описании событий Второй мировой войны уделяет особое внимание "диким интерпретациям", подразумевающим в том числе пересмотр ее итогов. "Особое внимание наши оппоненты уделяют диким интерпретациям. Это уже не тенденциозные, не ревизионистские интерпретации. Это дикие интерпретации событий Второй мировой войны: пересмотр итогов, публикация неких доказательств исторической вины Советского Союза, соответственно и России", - указала дипломат.

По словам Захаровой, объектами фальсификации на Западе часто становятся отношения России с различными странами, в том числе с бывшими республиками Советского Союза, а также российская и советская национальная политика, факты становления российского государства, участие РФ в международных конфликтах.

"Излюбленное упражнение подхода - отождествление советского коммунизма с нацизмом, замалчивание или откровенное извращение освободительной миссии Красной армии, - продолжила официальный представитель МИД. - Наши зарубежные партнеры уже давно взяли за правило делать вид, что разгром нацизма произошел якобы без участия Советского Союза, что концлагеря освобождали только американцы и англичане, они же спасали евреев от Холокоста, что советских солдат, как они говорят, никто не просил переходить границу и завершать уничтожение германской военной машины".