Захарова заявила, что обличение расизма стало возможным благодаря позиции СССР

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Современное отрицательное отношение к расизму определилось благодаря позиции СССР по итогам Второй мировой войны. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Информационная политика России и защита исторической правды".

"Был бы процесс деколонизации завершен глобально, если бы не было Советского Союза в рядах победителей [Второй мировой войны]? Он бы начат не был. Я сейчас говорю про [движение] Black Lives Matter ["Жизни темнокожих имеют значение"] и так далее - насколько чувствительны вопросы расизма даже сегодня. Обличение расизма и неприятие его во всем масштабе, в котором он был, стало возможным, исходя из принципиального отношения Советского Союза", - сказала она.

Как подчеркнула дипломат, без позиции СССР существующего сейчас глобального отрицания фашизма и нацизма не было бы: "Они во многом были бы полезны [ряду политических сил], во многом бы вели за собой массы. Нам бы об этом рассказывали в том числе как об элементах демократии и свободы".