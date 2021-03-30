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Захарова заявила, что обличение расизма стало возможным благодаря позиции СССР

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что без позиции СССР фашизм и нацизм "во многом были бы полезны" ряду политических сил и "вели за собой массы"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Современное отрицательное отношение к расизму определилось благодаря позиции СССР по итогам Второй мировой войны. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Информационная политика России и защита исторической правды".

"Был бы процесс деколонизации завершен глобально, если бы не было Советского Союза в рядах победителей [Второй мировой войны]? Он бы начат не был. Я сейчас говорю про [движение] Black Lives Matter ["Жизни темнокожих имеют значение"] и так далее - насколько чувствительны вопросы расизма даже сегодня. Обличение расизма и неприятие его во всем масштабе, в котором он был, стало возможным, исходя из принципиального отношения Советского Союза", - сказала она.

Как подчеркнула дипломат, без позиции СССР существующего сейчас глобального отрицания фашизма и нацизма не было бы: "Они во многом были бы полезны [ряду политических сил], во многом бы вели за собой массы. Нам бы об этом рассказывали в том числе как об элементах демократии и свободы".

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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