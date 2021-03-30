В МИД РФ прокомментировали отказ приглашать власти Сирии на конференцию ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Отказ Евросоюза и ООН приглашать представителей властей Сирии на международную донорскую конференцию, которая проходит пятый год подряд, вызывает вопросы насчет эффективности мероприятия. Об этом заявил во вторник представляющий РФ замглавы МИД Сергей Вершинин, выступая на министерской части конференции.

"Сегодняшняя конференция, по замыслу организаторов, нацелена на обсуждение задач по обеспечению гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией ООН. Однако, как и прежде, все эти важные для сирийцев вопросы предлагается рассматривать без их непосредственного участия, включая, в первую очередь, неприглашение правительства Сирии - страны - члена ООН. Подобный подход не может не вызывать сожаление и вопросы по поводу эффективности мероприятия", - сказал он и подчеркнул, что "на нынешнем этапе Сирия и сирийцы особенно остро нуждаются в коллективной поддержке международного сообщества без политизации и предварительных условий".

По его словам, несмотря на значительное снижение насилия, в стране сохраняется высокий уровень террористической угрозы. "Убеждены, что установление долгосрочного и прочного мира в Сирии и регионе невозможно без ликвидации террористических очагов и восстановления территориальной целостности страны. А значит, непримиримая борьба с террористами должна быть продолжена. Будем и впредь оказывать в этом сирийским властям необходимую поддержку", - отметил замглавы МИД РФ.

Свыше 75 делегаций, представляющие 50 стран, принимают участие в пятой по счету конференции доноров помощи Сирии и странам, принимающим сирийских беженцев, которая в этом году проходит 29-30 марта в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Конференции международных доноров помощи Сирии проводятся Евросоюзом ежегодно. В 2020 году такая конференция позволила собрать порядка €7 млрд. Эти деньги обычно направляются на поддержку сирийских территорий, не подконтрольных правительству в Дамаске, а также сопредельным государствам, включая Турцию, которые разместили у себя сирийских беженцев. При этом Евросоюз отказывается отвечать на российские инициативы по запуску международного процесса репатриации беженцев в Сирию, на большей части территории которой война уже завершена. Брюссель отмечает, что время для возвращения беженцев, по его мнению, "еще не пришло", поскольку "для этого нет необходимых условий".