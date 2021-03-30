Захарова: Россия рассчитывает на благополучное продление мандата СММ ОБСЕ на Украине

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ситуация с продлением мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине благополучно разрешится. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что ситуация с продлением мандата СММ ОБСЕ на Украине благополучно разрешится и миссия сможет объективно и беспристрастно продолжать выполнять все задачи, которые в нем прописаны, во имя установления мира в Донбассе, достижения стабильности и национального согласия в украинском обществе", - отметила Захарова.

Как указала дипломат, Россия вносит значительный вклад в работу СММ ОБСЕ и заинтересована в эффективной и объективной работе миссии как в Донбассе, так и на остальной территории Украины. "Согласно мандату, наблюдатели должны не только добросовестно и непредвзято отслеживать ситуацию с правами человека, включая права национальных меньшинств, но и "оказывать поддержку их соблюдению", - отметила она.

В комментарии подчеркивается, что заявления Киева с обвинениями России в украинских бедах и несчастьях "являются ярким примером украинской дезинформации и пропаганды". Работа миссии, как отметила официальный представитель МИД РФ, сейчас особенно актуальна, когда Киев "наращивает военные приготовления в Донбассе, устраивает там провокации, усиливает обстрелы гражданской инфраструктуры, когда на Украине поощряется неонацизм, подавляется инакомыслие, ущемляется свобода СМИ, попираются права всех, кто хочет говорить и учиться на родном языке".

"Миссия должна активно указывать на эти нарушения и побуждать киевские власти к соблюдению обязательств, которые они взяли на себя в ОБСЕ и в рамках Комплекса мер, утвержденного резолюцией 2202 СБ ООН. В прошлом году миссия опубликовала доклад о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры Донбасса за период с 2017 года, который наглядно показывает, что мирное население страдает в первую очередь от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Ждем аналогичного документа со статистикой за весь период конфликта", - говорится в документе.

СММ ОБСЕ начала свою работу на Украине в марте 2014 года. Решение о ее формировании было поддержано всеми 57 государствами - участниками организации. В состав миссии входят около одной тысячи наблюдателей. Мандат миссии подлежит ежегодному продлению. Он истекает 31 марта.