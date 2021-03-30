МИД России осудил попытки некоторых стран "расшатать международную систему наркоконтроля"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ряд государств пытается расшатать мировую систему наркоконтроля, легализуя немедицинское применение соответствующих веществ. Россия осуждает такие шаги и призывает следовать обязательствам в антинаркотической сфере, говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по случаю 60-летия подписания Единой конвенции о наркотических средствах.

В дипведомстве напомнили, что РФ придерживается стратегической линии на полное и эффективное выполнение конвенции. "Данный курс особенно актуален в свете попыток ряда государств расшатать действующую межгосударственную систему наркоконтроля посредством легализации рекреационного (немедицинского) применения наркотиков в нарушение конвенционных норм. Россия осуждает такого рода шаги и призывает все страны четко следовать взятым на себя международно-правовым обязательствам в антинаркотической сфере", - говорится в документе.

"Убеждены, что четкое и добросовестное следование государствами положениям конвенции является наглядным подтверждением их приверженности принципам и нормам международного права", - добавили в МИД.