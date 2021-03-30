В генконсульстве России в Нью-Йорке восстановили телефонную связь

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Телефонная связь в здании генконсульства РФ в Нью-Йорке была восстановлена, однако факсимильная пока не работает надлежащим образом. Об этом сообщил ТАСС во вторник сотрудник диппредставительства.

"С телефонами у нас решился вопрос", - отметил он. "У нас было полное отключение связи", - добавил представитель. Он пояснил, что "совсем недавно все линии были восстановлены", это был "поэтапный процесс". "Было сказано, что некие технические неполадки были", - ответили в генконсульстве на вопрос о том, как прокомментировала американская сторона произошедшее.

"Сейчас работает все, за исключением линии факса", - добавил представитель генконсульства. Как он пояснил, "нет факсимильной связи с Россией". "Опять же, идут ссылки на технические вопросы. Мы надеемся, что этот вопрос решат", - сказал сотрудник.

В январе генконсульство сообщило о перебоях в работе телефонных линий и сотовой связи. Дипломаты тогда отметили, что "такой ситуации никогда не возникало". Посольство РФ в связи с этим направило в Госдепартамент США ноту с требованием оперативно решить эту проблему.