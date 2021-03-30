Чижов считает, что заявления Борреля в адрес РФ говорят об озабоченности ролью ЕС в мире

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в отношении России свидетельствуют о его озабоченности тем, что мировые процессы проходят без ЕС. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Вы знаете, речь идет скорее не об угрозах, а об озабоченности, что происходящие события в мире начинают происходить помимо Евросоюза и тех, кто его представляет", - сказал он, комментируя заявления Борреля в адрес РФ.

"В известном смысле это отражение той концепции, которая сейчас все чаще вбрасывается в публичное пространство - это теория второй холодной войны, что мир опять становится двухполярным. На одной стороне Россия и Китай, а на другой стороне Соединенные Штаты и Европа", - пояснил дипломат.

Ранее Боррель в своем блоге заявил, что сближение России и Китая вызвано не столько экономическими соображениями в условиях естественного взаимодополняющего характера их экономик и даже не стремлением объединить усилия в ответ на попытки давления со стороны Запада, а "общим неприятием Москвой и Пекином демократических ценностей".