Вице-премьер Борисов встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

КАРАКАС, 31 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов в рамках визита в Каракас провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Встреча прошла в президентском дворце "Мирафлорес". Зампред российского правительства обсудил с Мадуро текущую повестку и итоги встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

В присутствии президента Венесуэлы был подписан заключительный акт по итогам переговоров Борисова с вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Венесуэлы Тареком эль-Айссами.

"Встреча прошла в атмосфере гармонии, братства, взаимного уважения и понимания. Стороны выразили взаимное удовлетворение достигнутыми результатами в продвижении сотрудничества", - говорится в документе.