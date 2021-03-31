Лавров: ограничения США и ЕС в адрес РФ и Китая на мировых рынках противоречат нормам ВТО

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. США и ЕС применяют против России и Китая недобросовестные методы конкуренции, вводя на мировых рынках ограничения, противоречащие нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на специальной сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ. Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО, - все это из этой области", - сказал министр.

Комментируя активизацию внешнеполитической деятельности Китая на Ближнем Востоке, Лавров отметил, что Пекин, "естественно, имеет право отстаивать свои интересы", как и РФ отстаивает свои в этом регионе.

"Китай - глобальная держава, которая имеет интересы во всех регионах мира, продвигает свои экономические проекты, концепции общей судьбы человечества. У страны глобальные интересы, но они подкрепляются реальными глобальными возможностями", - добавил глава российского МИД.