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Лавров: Россия ведет консультации по реализации идеи о проведении саммита "пятерки" СБ ООН

Инициативу проведения встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Москва проводит консультации с партнерами по реализации инициативы об организации саммита лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на специальной сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы думаем, как эту идею реализовать. Проводим консультации с нашими партнерами. Надеюсь, что такой разговор состоится, он действительно важен", - сказал он.

Инициативу проведения встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства "пятерки". Однако из-за пандемии коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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