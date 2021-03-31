СФ одобрил закон о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон, дающий президенту полномочия назначать граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на высшие офицерские должности.

Мера распространяется на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства. Поправки предложены в федеральный закон "Об обороне".

Как отмечается в пояснительной записке, назначение гражданских на высшие офицерские должности не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих, включая возложение на них соответствующих обязанностей, как следствие, не влечет за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военнослужащих и членов их семей.

Принятый закон "устранит имеющуюся правовую неопределенность, установив полномочия президента РФ по назначению граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет", говорится в сопроводительных материалах.