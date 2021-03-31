Лесоустройство в России планируют перенести на федеральный уровень

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство России намерено внести в Госдуму в апреле текущего года новый законопроект о лесоустройстве, передав функции по его осуществлению на федеральный уровень, заявила в среду зампредседателя правительства Виктория Абрамченко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Для того, чтобы государство могло обладать достоверной информацией о лесах и, соответственно, эффективно их использовать, мы готовим законопроект по лесоустройству. Сейчас завершаем процедуру его согласования. Он также будет внесен в Государственную думу правительством в апреле текущего года. Мы предлагаем перевести на федеральный уровень функции по осуществлению лесоустройства, а также повысить интенсивность лесоустроительных работ, установить ответственность исполнителей за их качество", - сообщила Абрамченко.

По ее словам, лесные участки, лесоустроительные данные о которых утратили актуальность, будет запрещено выставлять на аукцион и передавать в аренду для заготовки древесины. "Законопроект полностью реформирует систему лесоустройства. Результаты лесоустроительных работ должны стать основной для планирования использования лесов в десятилетней перспективе", - заявила Абрамченко.