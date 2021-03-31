Глава Горячего Ключа досрочно ушел в отставку по собственному желанию

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Глава города-курорта Горячий Ключ (Краснодарский край) ушел в отставку. Заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию поддержали депутаты Совета муниципального образования, сообщается на сайте администрации Краснодарского края в среду.

"Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин ушел в отставку. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии Совета муниципального образования. В мероприятии принял участие вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Александр Кильганкин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, депутаты Совета поддержали его решение. С сегодняшнего дня обязанности руководителя района исполняет первый заместитель Михаил Зарицкий. Нового главу муниципального образования определят по результатам конкурса, который состоится 24 мая 2021 года.

Александр Кильганкин родился в 1974 году, с 2007 года занимал должность главы администрации Саратовского сельского округа Горячего Ключа. С октября по декабрь 2018 года работал заместителем главы Горячего Ключа, в декабре 2018 года вступил в должность главы муниципалитета. Закончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма по квалификации "специалист физической культуры и спорта", позже прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе: "Правовое обеспечение органов местного самоуправления", и в повышение квалификации по программе "Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих" в Кубанском Аграрном университете.