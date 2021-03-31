Борисов назвал Кубу ключевым партнером и надежным союзником России в Латинской Америке

ГАВАНА, 31 марта. /ТАСС/. Россия расценивает Кубу в качестве ключевого партнера в латиноамериканском регионе, характер отношений двух стран создает необходимые условия для развития сотрудничества в ряде областей на взаимовыгодной основе. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время заседания российско-кубинской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване.

"Куба - наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Ценим стратегический характер российско-кубинского межгосударственного взаимодействия, базирующегося на принципах дружбы и взаимоуважения и не подверженного текущей внешней конъюнктуре, - заявил зампред правительства РФ. - Благоприятный политический фон двусторонних связей создает необходимые условия для поступательного развития торгово-инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Намерены сохранить и приумножить имеющиеся достижения по всему комплексу российско-кубинских отношений: от политических до военно-технических".

Борисов отметил, что особую роль в этих вопросах играет деятельность межправительственной комиссии, "которая служит эффективным механизмом для полноформатного укрепления двусторонних связей на взаимовыгодной основе".

Зампред правительства РФ, являющийся сопредседателем межправкомиссии, находится в Гаване с визитом, который продлится до четверга. Планируется подписание итогового документа заседания и встреча Борисова с высшим руководством Кубы.

Взаимодействие РФ и Кубы

Борисов сообщил, что ключевыми темами на заседании российско-кубинской межправкомиссии стали взаимодействие в сфере промышленности, а также по финансовым вопросам.

"Только что в узком составе мы с господином [заместителем премьер-министра Кубы Рикардо] Кабрисасом провели предметные переговоры по флагманским вопросам отраслевого сотрудничества в таких сферах как экономика, промышленность, - сказал Борисов. - Уделили особое внимание финансовым аспектам российско-кубинского взаимодействия". Кабрисас является сопредседателем межправкомиссии с кубинской стороны.

Как отметил вице-премьер РФ, в ходе прошедших ранее заседаний рабочих групп комиссии стороны смогли договориться по ряду вопросов в кредитной сфере. "Благодаря слаженной работе сторон в рамках межправкомиссии мы предметно сверили карты по состоянию российско-кубинского сотрудничества, и нам удалось прийти к консенсусу по основным вопросам двустороннего взаимодействия, представляющим взаимный интерес. Об этом свидетельствуют итоги состоявшихся до комиссии заседаний профильных рабочих групп межправкомиссии, - сказал Борисов. - И самое главное - достигнуты взаимоприемлемые договоренности в кредитной сфере, что открывает возможности для нормализации ситуации в проектной деятельности".

Зампред правительства РФ, являющийся сопредседателем межправкомиссии, находится в кубинской столице с визитом, который продлится до четверга. Планируется подписание итогового документа заседания и встреча Борисова с высшим руководством Кубы.