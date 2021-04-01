Лавров: Россия видит настрой Германии и Франции на отказ от "вакцинной дискриминации"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Москва чувствует желание Берлина и Парижа сотрудничать в борьбе с пандемией, а не заниматься "вакцинной дискриминацией". Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"30 марта состоялись переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Почувствовали более реалистичный настрой на то, чтобы все-таки сотрудничать, а не пытаться заниматься вакцинной дискриминацией или вакцинной пропагандой", - сказал Лавров.

По словам министра, пандемия дала новый толчок дискуссиям: насколько демократии, прежде всего западные, показали себя способными противостоять "этому абсолютному злу" и насколько страны с централизованной, сильной, авторитарной властью оказались успешными.

"История рассудит. Здесь надо дождаться результатов. Мы хотим сотрудничать, никогда никого ни в чем не обвиняли, не организовывали против кого бы то ни было какие-то медийные кампании, хотя нас именно в этом обвиняют, - подчеркнул министр. - Вы помните, как выстраивалось отношение к "Спутнику V". Сначала сказали, что это неправда, потом - что это пропаганда, сделано с единственной целью продвигать российский политический интерес в мире. Слышим отголоски всего этого".