Совет Думы 5 апреля обсудит сроки рассмотрения кандидатуры Москальковой на пост омбудсмена

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник обсудит порядок и сроки рассмотрения кандидатуры Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Совет Госдумы определится в понедельник по процедуре и срокам", - проинформировал Гаврилов.

В четверг президент России внес кандидатуру Москальковой для переназначения на пост омбудсмена.

Согласно закону, предложения о кандидатах на должность уполномоченного могут вноситься в Госдуму президентом РФ, Советом Федерации, депутатами и фракциями нижней палаты. Омбудсмен назначается Госдумой сроком на пять лет. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.