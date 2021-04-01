Захарова: доклад США по ситуации с правами человека пропитан двойными стандартами

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Доклад Госдепартамента о ситуации с правами человека в мире наполнен двойными стандартами и клишированными обвинениями. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Текст [доклада], это так всегда бывает, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах, которые весьма цинично разделены на хорошие и плохие в зависимости от того, следуют ли они стратегическим установкам США или имеют некое свое представление о том, как им жить и развиваться, - сказала она. - Обозначен, естественно, круг стран-штрафников, набор таких клишированных претензий к ним легко предугадать, не читая доклада".

"Просто невозможно без иронии относиться к заявлению о том, что администрация США будет противодействовать нарушению прав человека, где бы они ни происходили, независимо от того, являются ли виновники этих нарушений партнерами или противниками США", - добавила Захарова, указав на то, что Вашингтон должен в первую очередь заняться своими государственными ведомствами.

По ее словам, действия самих госструктур США "приводят не к единичным случаям нарушения прав человека, а к глобальным".

В обнародованном во вторник докладе о соблюдении прав человека в мире за 2020 год Госдепартамент подверг критике ряд стран, в том числе Россию. В частности, авторы документа называют политическую систему РФ "в высокой степени централизованной и авторитарной", а российский парламент, по их мнению, не является независимым от исполнительной ветви власти. Кроме того, в документе утверждается, что состоявшееся летом прошлого года "общенациональное голосование по поправкам к Конституции не соответствовало международно признанным избирательным стандартам". Среди прочего в докладе упоминаются дело Алексея Навального, Крым, ситуация с правами человека в Чечне.